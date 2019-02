Burgers weg uit laatste bolwerk IS

Honderden mensen worden volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) geëvacueerd uit een laatste bolwerk in Syrië van de extremisten van Islamitische Staat (IS). Onder de evacués in naar schatting vijftig vrachtauto’s zijn vrouwen en kinderen, maar ook IS-strijders die zich hebben overgeven. Ze verlaten Baghouz, een plaatsje aan de rechteroever van de rivier de Eufraat aan de Syrisch-Iraakse grens.

Volgens de door Koerden gedomineerde coalitie SDF wordt deze evacuatie van burgers donderdag afgerond. Eerder deze week schatten de Verenigde Naties dat er nog circa tweehonderd IS-gezinnen in het omsingelde bolwerk waren. Dat ligt circa 130 kilometer ten zuidoosten van de stad Deir al-Zor en beslaat volgens waarnemers donderdag nog geen halve vierkante kilometer. Tijdens de hoogtijdagen van het schrikbewind van de soennitische extremisten overheersten ze minstens 200.000 vierkante kilometer in Syrië en in Irak waar de leiders vandaan komen.