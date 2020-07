Burgers uit Hongkong kunnen makkelijker in Australië blijven

De Australische premier Scott Morrison heeft maatregelen aangekondigd om burgers uit Hongkong te helpen een nieuw leven te beginnen in Australië. Daaronder is een verlenging van visa met vijf jaar.

De bekendmaking komt nadat Peking vorige week een nieuwe veiligheidswet aan Hongkong heeft opgelegd. Morrison heeft het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort. Op grond van die veiligheidswet kunnen verdachten uit Hongkong worden berecht in door de communistische partij gecontroleerde rechtbanken op het Chinese vasteland.

Morrison zei dat die nationale veiligheidswet voor Hongkong een belangrijke reden is voor Australië om het verdrag op te schorten.

Burgers uit Hongkong met een tijdelijk werkvisum in Australië komen in aanmerking om deze met vijf jaar te verlengen en kunnen later een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Morrison zei dat er 10.000 burgers uit Hong Kong in Australië wonen met een studentenvisum of tijdelijke werkvergunning.