Burgers sneuvelen in ‘absurde’ oorlog Jemen

Luchtaanvallen op doelen in Jemen door de door Saudi-Arabië geleidde coalitie hebben de afgelopen tien dagen aan zeker 109 burgers het leven gekost. Dat heeft de coördinator van de VN in het door oorlog verscheurde land donderdag verklaard.

Jamie McGoldrick noemde in zijn bekendmaking de strijd in Jemen „nutteloos en absurd”. De coalitie, die steun krijgt van onder andere de VS en Groot-Brittannië, probeert met de luchtaanvallen de Houthi-rebellen te verdrijven die een groot deel van het land in handen hebben.

Alleen al dinsdag vielen bij aanvallen 68 doden onder de burgerbevolking. Door aanvallen op een drukke markt in Taiz verloren 54 mensen het leven. Veertien leden van een familie vonden de dood door een aanval op een boerderij bij Hodeidah.