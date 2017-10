Burgers Raqqa moeten aftocht IS dekken

Alle strijders van Islamitische Staat die in Raqqa zijn achtergebleven moeten die Syrische stad zaterdagavond nog verlaten. Ze nemen ongeveer vierhonderd burgers mee als menselijk schild, zo zei Omar Alloush, een lid van de Burgerraad van Raqqa die is opgericht om de stad na het vertrek van IS te besturen.

Raqqa was feitelijk de hoofdstad van het gebied dat IS in handen had. Na een zware strijd waarin een groot deel van de stad is verwoest staat Raqqa op het punt te vallen. Om verdere verwoesting en verlies van mensenlevens te voorkomen proberen lokale leiders de overgebleven jihadisten over te halen de stad te verlaten, desnoods met burgers als schild. Als ze eenmaal ver van Raqqa vandaan zijn, moeten de burgers worden vrijgelaten, zei Alloush.

Volgens verslaggevers van de groep Raqqa Is Being Slaughtered Silently (Raqqa wordt in Stilte Geslacht) zijn in de afgelopen nacht tientallen autobussen Raqqa vanuit het noorden binnengereden. De door de Verenigde Staten geleide coalitie die tegen IS vecht liet weten niet bij de onderhandelingen betrokken te zijn. De coalitie sprak van een „evacuatie van burgers” en herhaalde dat IS-strijders zich onvoorwaardelijk dienen over te geven.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten wist te melden dat Syrische IS-strijders al met hun gezinnen uit Raqqa zijn vertrokken. Met de bussen zouden de overgebleven buitenlandse jihadisten en hun gezinnen geëvacueerd worden.

Eind augustus had er ook een evacuatie plaats van IS-strijders uit een gebied aan de grens van Syrië en Libanon. Toen dat konvooi op weg ging naar IS-gebied in het oosten van Syrië bombardeerden vliegtuigen van de coalitie wegen en bruggen om ze tegen te houden.