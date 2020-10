Burgers met Boeing 737 naar Lesbos om vluchtelingen te halen

Vanaf het Griekse eiland Lesbos moeten begin volgende week 189 vluchtelingen naar Nederland worden gehaald. Voor dat doel vertrekt maandagochtend een Boeing 737 naar Lesbos, meldt Stichting We Gaan Ze Halen. Een kansloze missie?

Het toestel stijgt maandag om 9 uur op vanaf Rotterdam-The Hague Airport, schreef de stichting vrijdag aan staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel). „De burgers betrokken bij de beweging We Gaan Ze Halen vragen u toestemming te geven voor het evacueren van de eerste 189 vluchtelingen van het eiland Lesbos naar Nederland.” Uiteindelijk zouden duizend kwetsbare asielzoekers hierheen moeten komen.

Broekers-Knol liet de actiegroep vrijdagavond weten dat ze geen vluchtelingen mag halen. De initiatiefnemers laten zich daardoor echter niet uit het veld slaan, zegt Johannes van den Akker, bewoner van het protestantse Kleiklooster in Amsterdam en bestuurslid van We Gaan Ze Halen.

Wat wilt u maandag na aankomst op Lesbos doen?

„Wachten, hopen en bidden dat we vanuit Den Haag alsnog toestemming krijgen om mensen mee te nemen. Intussen gaan we contact zoeken met vluchtelingen. We hebben al een brief gestuurd in allerlei talen waarin we onze actie uitleggen. Ter plekke willen we in gesprek gaan om hen duidelijk te maken: we zien jullie, willen niet wegkijken en zoeken naar mogelijkheden om jullie situatie te veranderen.”

Wekt u daarmee geen valse hoop?

„We proberen dat te voorkomen door duidelijk aan te geven: we willen mensen meenemen, maar dat kan alleen als we daarvoor toestemming krijgen. Anders gaat het vliegtuig leeg terug.

Valse hoop wordt niet allereerst door ons gewekt, maar door degenen die het beeld in stand houden: we bouwen een nieuw kamp, de asielprocedures worden versneld en iedereen krijgt een fatsoenlijke procedure. Dat gaat niet gebeuren, want dat is Europa nog nooit gelukt. De kans is megagroot dat Moria 2 erger wordt dan Moria 1. Die situatie kunnen we alleen doorbreken door een evacuatie van vluchtelingen vanaf Lesbos tot stand te brengen.”

Gezien het standpunt van het kabinet lijkt de kans 100 procent dat het vliegtuig leeg terugkomt.

„Ik snap die gedachte, maar ik reken daar niet mee. We zouden niet naar Lesbos gaan als de kans 100 procent is dat we met een leeg toestel terugkeren. We houden hoop en blijven Den Haag vragen ons toestemming te geven 189 mensen mee te nemen.”

Waarop is die hoop op gebaseerd?

„Op het groeiende draagvlak in de samenleving. Dinsdag zijn meer dan 100.000 handtekeningen in Den Haag afgeleverd van mensen die oproepen 500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen in Nederland op te vangen. Meer dan de helft van de gemeenten heeft gezegd mee te willen werken aan opvang. Er is in de samenleving iets aan het kantelen. Dat moet leiden tot een verandering in politiek Den Haag.”

Mensen hebben 47.250 euro opgebracht om vliegtuigstoelen te sponsoren. U had dat geld ook kunnen gebruiken om de leefomstandigheden op Lesbos te verbeteren.

„Er zijn al van alle kanten slaapzakken naar Lesbos gestuurd, maar die veranderen niets aan de hopeloze situatie waarin de mensen zitten. Wij willen daar op een andere manier iets aan doen en hebben dit bedrag daarvoor over.”

