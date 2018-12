Burgers in Libanon lopen groot risico door wapenopslag van Hezbollah

De raketten van Hezbollah zitten onder huizen van burgers. Wat moet het Israëlische leger daartegen doen? Ze toch opblazen? Daardoor zou een complete woonwijk kunnen worden weggevaagd.

Dood en paniek had Hezbollah willen veroorzaken. De tunnel die het Israëlische leger deze week verwoestte was bedoeld om daarbij te helpen. Leden van de Israëlische inlichtingendienst denken dat de tunnel moest dienen voor een onverwachte aanval van de Radwan-strijdmacht van Hezbollah. Die had het stadje Metula van de rest van Israël moeten afsluiten. Vervolgens hadden de strijders er moeten moorden, ontvoeringen moeten plegen en de geelgroene vlag hijsen. Soortgelijke scenario’s zouden met behulp van andere tunnels elders in Noord-Israël worden herhaald.

Hezbollah hoofdman Hassan Nasrallah sprak sinds 2011 geregeld over „de verovering van Galilea”. Het Israëlische leger nam dit dreigement serieus en versterkte daarop de noordgrens. Ook zocht het naar tunnels waardoor Hezbollah-soldaten Israël binnen zouden kunnen dringen. De aanval van de sji’itische strijdmacht had als belangrijkste doel voorkomen dat het Israëlische leger Zuid-Libanon snel zou kunnen binnenvallen.

Met de verwoesting van de tunnel bij Metula en de andere tunnels die de komende weken of maanden zullen volgen, zal Hezbollah een belangrijke troef verliezen. Het is nog niet zeker hoe die hierop zal reageren. Dat hangt af van wat zijn belangrijkste beschermer, Iran, besluit.

Teheran helpt Hezbollah met de oorlogsvoorbereidingen. Het land breidt zijn invloed in het Midden-Oosten uit. In Irak heeft het sterke sji’itische milities onder zijn controle. In Syrië proberen de Iraniërs hun oorlogsmachine verder op te bouwen. Het tracht Hezbollah steeds sterker te maken, door raketten en technologie te leveren, en kennis over te dragen.

De belangrijkste pijler van de Hezbollah-strijdkrachten zijn de raketgranaten en raketten. Hezbollah heeft volgens insiders zeker 120.000 projectielen klaarstaan om Israël te bestoken. Een klein deel ervan zijn geleide raketten, die doelen in Israël nauwgezet kunnen raken. Dat Hezbollah niet meer van dit soort accurate raketten heeft, is volgens een geciteerde bron in de Jerusalem Post te danken aan de acties die het leger nam om de Iraanse wapenleveranties aan Hezbollah te dwarsbomen. De geleide raketten zijn bestemd om militaire bases en vliegvelden in Israël aan te vallen.

De meeste projectielen bevinden zich onder de huizen van burgers in dichtbevolkte gebieden. Dat kan ernstige gevolgen voor de Libanezen hebben als er oorlog uitbreekt. Want wat moet het Israëlische leger doen als het inlichtingen heeft dat iemand vijf raketten onder zijn huis heeft, met elk een halve ton aan explosieven? Wachten totdat Hezbollah die afschiet op Tel Aviv of Haifa? Of moet de luchtmacht ze opblazen? Met de brandstof voor de raketten erbij is zo’n wapenopslagplaats een kruidvat van vijf tot tien ton. Dat is genoeg om een complete woonwijk weg te vagen.

Israëlische politieke en militaire leiders hebben al laten doorschemeren dat Israël niet die constante dreiging van geleide raketten van Hezbollah zal dulden. Dat betekent dat een Israëlische aanval op Libanon niet uitgesloten is. Alleen een koerswijziging van Teheran kan daar nog verandering in brengen. Gebeurt dat niet, dan laten Hezbollah en Iran tal van Libanese burgers een zeer groot risico lopen.