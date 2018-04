Burgers gedood door luchtaanval Afghanistan

Door een aanval van de Afghaanse luchtmacht in de provincie Kunduz zijn mogelijk vijftig burgers om het leven gekomen. Doel van de aanval was kennelijk een bijeenkomst van de Taliban, maar de raketten kwamen volgens lokale media, stamoudsten en ooggetuigen in een bijeenkomst van een koranschool terecht.

Helikopters vuurden maandag acht raketten af op een grote groep mensen, onder wie vooral kinderen. De mensen waren bij de school bijeengekomen voor een plechtigheid en middageten. ,,Het was hartverscheurend’, aldus een stamoudste. Ongeveer 65 mensen raakten gewond.

Het Afghaanse leger wees dinsdag berichten over burgerslachtoffers van de hand. Volgens een woordvoerder werden achttien strijders van de Taliban gedood en raakten twaalf andere verwond.