Burgers dood door luchtaanval Raqqa

Door een luchtaanval op de Noord-Syrische stad Raqqa zijn volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten minstens 21 burgers om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de door de VS geleide coalitie.

Het observatorium meldde ook dat strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dinsdag de aanval hebben ingezet op de stad die in handen is van Islamitische Staat. De aanval was eerder deze maand aangekondigd. Of de luchtaanval daar onderdeel van was, is niet duidelijk.

De slachtoffers van de luchtaanval waren volgens het observatorium mensen die de rivier de Eufraat wilden oversteken in een poging de stad te ontvluchten. Onder andere enkele schepen werden onder vuur genomen. Het observatorium zetelt in Engeland maar baseert zich op lokale activisten.