Door een luchtaanval in het noorden van Afghanistan zijn veertien burgers om het leven gekomen. De Afghaanse autoriteiten onderzoeken of de aanval werd uitgevoerd door de Amerikaanse of Afghaanse luchtmacht.

De aanval was donderdagavond in het district Char Dara in de noordelijke provincie Kunduz. Volgens het Afghaanse ministerie van Defensie raakten ook twee personen gewond. Onder de doden zijn vrouwen en kinderen.