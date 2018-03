Burgerrechtenactiviste Brown overleden

De Amerikaanse burgerrechtenactiviste Linda Brown is op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats Topeka (Kansas) overleden. Brown kreeg in 1954 gelijk van het Hooggerechtshof dat ze als zwarte scholiere net zo veel recht had op onderwijs op openbare scholen als blanke kinderen.

Burgerrechtenbeweging NAACP, die destijds de historische rechtszaak over de rassenscheiding tegen de school was begonnen, roemde de bijdrage van Brown en haar familie aan de „meest baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof in de twintigste eeuw”.

Brown zat op een zwarte basisschool op meer dan drie kilometer van haar huis. Haar vader probeerde haar in 1951 op een witte basisschool enkele straten verderop in te schrijven, maar werd geweigerd. Het Hooggerechtshof oordeelde op 14 mei 1954 unaniem dat raciale segregatie een schending was van de gelijke rechten zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.