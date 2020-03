Burgerrechtenactivist Joseph Lowery (98) overleden

De Amerikaanse Civil Rights Movement-leider en dominee Joseph Lowery is vrijdag op 98-jarige leeftijd overleden. De zwarte burgerrechtenactivist stierf in zijn huis in Atlanta, meldt CNN.

Lowery stond samen met Martin Luther King Jr. en anderen in 1957 aan de wieg van burgerrechtenorganisatie Southern Christian Leadership Conference. Van 1977 tot 1997 was hij voorzitter van de organisatie, die een belangrijke rol speelde in de strijd tegen raciale segregatie in de VS.

In 2009 werd Lowery door president Barack Obama onderscheiden met de Presidential Medal of Freedom, een van de hoogste onderscheidingen in de Verenigde Staten. Ook had Lowery dat jaar gesproken op de inauguratie van Obama.