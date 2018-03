Burger verdringt baguette met ham in Frankrijk

De hamburger is in Frankrijk vorig jaar voor het eerst meer verkocht dat de traditionele sandwich ‘jambon-beurre’ (ham-boter). Volgens onderzoekers van Gira Conseil zijn er in Frankrijk in 2017 1,46 miljard hamburgers verkocht tegen 1,22 miljard broodjes van het type ‘jambon-beurre’. Dat bestaat meestal uit een halve baguette met ham en vaak met augurkjes.

De hamburger verovert Frankrijk stormenderhand. Vorig jaar zijn veertien keer meer hamburgers verkocht dan in 2007. De directeur van Gira Conseil, Bernard Boutboul, stelt dat in 80 procent van de Franse restaurants er tenminste één soort hamburger op het menu staat. Maar het is volgens Boutboul dankzij de hoge kwaliteit van het vlees en het goede Franse brood vaak wel een erg Franse hamburger.