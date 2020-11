Burgemeesters tegen ‘kamikazekoers’ Polen en Hongarije

Hongarije en Polen moeten hun verzet tegen de rechtsstaatvoorwaarden aan de EU-begroting en het coronaherstelfonds opgeven, vinden de burgemeesters van Boedapest en Warschau. De laatste spreekt van een Poolse „zelfmoordactie” in een bezorgde verklaring namens regionale en lokale bestuurders van de Europese Unie over de begrotingscrisis waarin de EU is beland.

„Het gaat alle begrip te boven”, zegt de Warschause burgemeester Rafał Trzaskowski, eerder dit jaar nog de verliezend presidentskandidaat van de Poolse oppositie. „De EU-begroting dwarsbomen, waaruit Polen van alle EU-landen het meeste geld ontvangt, is simpelweg een suïcidale onderneming.”

Hij krijgt bijval van zijn collega uit Boedapest, op zijn beurt een kopstuk van de Hongaarse oppositie. „De EU moet corrupte regeringen geen geld geven, en moet daartoe ook niet verplicht zijn”, zegt burgemeester Gergely Karácsony van de Hongaarse hoofdstad.