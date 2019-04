Burgemeester wil eerbetoon redders Notre-Dame

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft alle Parijzenaars uitgenodigd voor een ceremonie om de honderden brandweerlieden te eren die de brand in de Notre-Dame hebben bestreden. De bijeenkomst voor de redders van de kathedraal is donderdagmiddag (16.15 uur) voor het stadhuis. Notre-Dame zou volgens bewindslieden en de aartsbisschop van Parijs helemaal zijn ingestort als de bestrijding van het vuur niet zo kundig was gedaan.

Woensdagavond hebben in alle Franse kathedralen de klokken geluid. De bisdommen hebben daarmee steun aan het zwaar getroffen Parijs uitgedrukt. De klokken beierden om 18.50 uur, het uur waarop maandag de brand in de Notre-Dame werd ontdekt.

Hidalgo heeft een korte uitvoering van muziek van Johann Sebastian Bach aangekondigd tijdens de onthulling van twee enorme affiches op het stadhuis. Die zijn gewijd aan de wereldberoemde kerk en de redders van het gebouw.

Ook wordt een fragment voorgelezen uit de Klokkenluider van de Notre-Dame van Victor Hugo. Hij was tijdens het schrijven en de publicatie van het boek (1831) actief om te voorkomen dat de destijds vervallen kerk zou worden gesloopt.