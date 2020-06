Burgemeester vraagt Trump troepen uit Washington te halen

Burgemeester Muriel Bowser van Washington heeft president Donald Trump gevraagd federale troepen uit de stad te halen. Hun aanwezigheid zou de betogers tegen het racistisch politiegeweld nog bozer zou maken.

Ook vindt Bowser dat er te weinig informatie is over federale veligheidsmedewerkers die rellen in Washington de kop moeten helpen indrukken. Bowser zei dat dit voor onrust en verwarring zorgt.

De openbare orde in Washington wordt niet alleen gehandhaafd door de lokale politie. Er zijn ook veiligheidstroepen actief die rechtstreeks onder de federale overheid vallen. De lokale autoriteiten zitten in hun maag met de aanwezigheid van de nationale garde en federale politiediensten. De politie van Washington zou niet goed zijn geïnformeerd over welke instanties nu allemaal waken over de veiligheid.