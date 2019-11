Burgemeester Venetië sluit San Marcoplein

Het wereldberoemde San Marcoplein in Venetië is vrijdag gesloten vanwege de overstromingen in de stad. Dat bepaalde burgemeester Luigi Brugnaro. Venetië staat al dagenlang onder water door hevige regenval en een extreem hoog waterpeil. De Italiaanse regering riep donderdag de noodtoestand al uit.

„Ik ben gedwongen om het San Marcoplein te sluiten vanwege de gezondheidsrisico’s voor de burgers. Het is een ramp”, zei Brugnaro vrijdag. Op het hoogtepunt bereikte het water dinsdagavond een hoogte van 187 centimeter. Premier Giuseppe Conte heeft inmiddels 20 miljoen euro uitgetrokken voor noodhulp. Hij zei dat de overstromingen „het hart van Italië raken”.

„Het is schokkend om dit te zien”, zei een Mexicaanse toerist. „Je staat gewoon tot je knieën in het water. Je moet hier zijn om het te geloven. Hopelijk gebeurt dit nooit meer.”