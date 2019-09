Burgemeester Venetië overweegt totaalverbod op roken in de stad

Venetië trekt de teugels aan, en fors. Geen fiets, geen biertje in de avond, geen zwembroek, en nu ook geen sigaret meer. Als het aan Venetië ligt, moeten ook de miljoenen toeristen met hun rokertje wachten.

Venetië trekt de teugels verder aan. Er bestaat al een verbod op heel veel zaken, zoals: in de beroemde kanalen zwemmen, rondlopen in zwemkleding of met ontbloot bovenlijf, zitten op trappen of in portieken, ’s avonds alcohol drinken aan de openbare weg.

Je mag ’s nachts ook geen herrie maken. Tussen elf uur ’s avonds en acht uur ’s ochtends moet het stil zijn.

Ook mag er niet worden gefietst. Wie toch met een fiets op pad wil, moet die aan de hand voeren. Kinderen jonger dan 11 jaar mogen echter wel pedaleren. Dat is de enige uitzondering in dit pakket maatregelen dat eerder dit jaar werd aangenomen.

Ondernemers mogen (vanaf 2021) geen plastic meer gebruiken dat niet afbreekbaar is. Ze zijn ook verplicht de straat over een lengte van 100 meter rondom hun activiteit schoon te houden.

Boete

De gemeenteraad heeft zelfs met grote meerderheid beleid aangenomen waarbij dagjesmensen belasting betalen om toegang te krijgen tot de stad. Dat besluit is echter nog niet uitgevoerd.

De overtreding van een van deze regels wordt bestraft met een geldboete van tussen de 25 en 500 euro. Het is voor de autoriteiten niet gemakkelijk om de verboden in de gehele stad te handhaven. De politie concentreert zich vooral rond het San Marcoplein en de Rialtobrug. Speciale aandacht is er ook voor kerken, en scholen en andere plekken waar kinderen samenkomen.

Hoe roker uit het straatbeeld verdwijnt

Stroom

De maatregelen zijn bedoeld om de overlast in te dammen door de niet-aflatende stroom van bezoekers aan Venetië. In de lagune wonen nog geen 53.000 inwoners. Dat aantal daalt trouwens met het jaar. Maar het toerisme neemt daarentegen elk jaar toe. In 2017 verbleven 10 miljoen toeristen voor een of meer nachten in Venetië. Het aantal dagjesmensen is een veelvoud ervan. Er wordt geschat dat die categorie zorgt voor nog eens 25 miljoen mensen op jaarbasis. Genoeg mensen dus in de mooie stad.

Het nieuwe thema is een rookverbod in de openbare ruimte. Dat is een stokpaardje van Luigi Brugnaro, de no-nonsense burgemeester van de stad. Het lokale dagblad Il Gazzettino schrijft dat Brugnaro op het idee kwam na een bezoek aan Tokyo, de Japanse hoofdstad, waar een rookverbod in de openbare ruimte geldt.

Mazen

Of het rookverbod werkelijk op de lijst van Venetiaanse plaatselijke verboden komt, is nog de vraag. De burgemeester laat uitzoeken of een totaal rookverbod ook standhoudt als iemand het verbod zou aanvechten bij de rechtbank. Volgens Il Gazzettino zijn er nog te veel mazen in de Italiaanse wet betreffende een verbod op roken.

Dezelfde krant meent ook dat Brugnaro wil uitzoeken of een rookverbod niet op bezwaar stuit bij de bevolking. Vanuit electoraal oogpunt is dat niet overbodig. Volgend jaar zijn er immers weer burgemeesterverkiezingen.

Peiling

De krant L’Adige, die haar lezerskring ook in Noordoost-Italië heeft, publiceerde woensdag alvast een online opiniepeiling. Daaruit bleek dat 82 procent van de lezers voor een rookverbod is.