Burgemeester vast voor warm onthaal illegalen

Een burgemeester van een dorp in het zuiden van Italië is onder huisarrest geplaatst omdat hij illegale immigratie zou hebben gestimuleerd. Justitie meldde dinsdag dat burgemeester Domenica Lucano van Riace huwelijken tussen Italiaanse inwoners en immigranten had geregeld om nieuwkomers op die manier aan een verblijfsstatus te helpen.

Lucano zou bij het regelen van de huwelijken hebben samengewerkt met zijn partner Tesfahun Lemlem. Zij mag niet meer in Riace wonen. De aanklager zei dat de burgemeester mogelijk ook geld voor projecten voor migranten op verkeerde wijze heeft gebruikt.

Lucano kreeg internationaal bekendheid omdat hij honderden immigranten in zijn dorp met ongeveer 2000 inwoners opnam. Vorig jaar kreeg hij nog de vredesprijs van Dresden. Daaraan is een bedrag van 10.000 euro verbonden.