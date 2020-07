Burgemeester van Seoul vermist

De politie van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zoekt met onder meer speurhonden en drones naar de burgemeester van de metropool van bijna 10 miljoen inwoners. Burgemeester Park Won-soon is door zijn dochter als vermist opgeven.

Hij heeft volgens haar het huis verlaten en liet een soort laatste wilsbeschikking achter terwijl zijn mobiele telefoon is uitgezet. De 64-jarige Park werd in 2011 als onafhankelijke kandidaat voor het eerst tot burgervader gekozen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.