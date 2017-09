Burgemeester van Moeskroen doodgestoken

Burgemeester Alfred Gadenne van Moeskroen is maandagavond om het leven gebracht op de begraafplaats van de stad. De keel van de 71-jarige burgemeester is doorgesneden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Die heeft ondertussen bekend dat hij betrokken is, zonder verder in detail te treden, aldus de officier van justitie.

De burgemeester werd dood gevonden op het kerkhof van de begraafplaats van Lowingen, een deelgemeente van Moeskroen, tegenover zijn huis. Hij deed zelf elke dag de poort van de begraafplaats open en dicht; zo ook deze avond.

Daar werd hij door een gewapende man opgewacht, aangevallen en om het leven gebracht, meldde de officier van justitie. „Rond 19.50 uur kreeg de brandweer van Moeskroen een anonieme oproep binnen dat iemand was gedood op de begraafplaats van Lowingen. De politie van Moeskroen vond het lijk. Er werd eveneens een verdachte opgepakt. Die heeft ondertussen gezegd dat hij betrokken was”, zei de officier van justitie.

Benot Lutgen, voorzitter van de partij cdH (Centre démocrate humanist), en voormalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) hebben op Twitter hun medeleven betuigd.