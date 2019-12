Burgemeester van 7 maanden voor Whitehall (VS)

Het Amerikaanse Whitehall (Grimes County) in de staat Texas heeft sinds vorige week een nieuwe burgemeester. Geen nieuws voor de internationale pers, ware het niet dat de leeftijd van de burgervader enige vraagtekens oproept: Charlie McMillan is 7 maanden oud.

Dat meldt KBTX. William Charles ”Charlie” McMillian werd vorige week in het bijzijn van zo’n 150 aanwezigen officieel geïnstalleerd, nadat hij twee maanden eerder tot het ambt was verkozen. Dat gebeurde tijdens de barbecue van de vrijwillige brandweer in Whitehall. Die wordt elk jaar georganiseerd om geld binnen te halen voor het goede doel. Een van de vaste onderdelen daarbij is het veilen van de burgemeesterspost. Dit jaar waren de ouders van Charlie de hoogste bieders. Overigens betreft het een erefunctie; over bevoegd- en verantwoordelijkheden hoeft McMillian junior zich niet druk te maken.

De jongste burgemeester van de VS heeft volgens zijn vader, Chad McMillan, ook een motto: ”Make America Kind Again” (Maak Amerika weer Vriendelijk) – een knipoog naar de verkiezingsleus van de Amerikaanse president Donald Trump ”Make America Great Again”.

Volgende maand hopen burgemeester McMillian en zijn familieleden senator Ted Cruz in Washington te ontmoeten.