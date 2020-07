Burgemeester Siberische stad stapt op na milieuramp

De burgemeester van de Russische noordelijke stad Norilsk die vorige maand werd aangeklaagd wegens nalatigheid bij een grote brandstofvervuiling in de regio, heeft maandag ontslag genomen. Dat meldt het Russische persbureau RIA.

Tegen de burgemeester van Norilsk, Rinat Achmettsjin, loopt een strafzaak, nadat op 29 mei 21.000 ton diesel uit een tank van de elektriciteitscentrale in de buurt van de stad Norilsk was gelekt. Ongeveer 15.000 ton kwam terecht in de Ambarnaja-rivier en 6000 ton in de grond. Achmettsjin wordt verdacht van criminele nalatigheid door geen passende maatregelen te treffen na het lek.

Volgens de eigenaar van de centrale, nikkelproducent Nornickel, was sprake van een aardverschuiving bij een brandstofreservoir. Dat zou mogelijk het gevolg zijn geweest van het smelten van permafrost.

Een paar weken later was Nornickel verantwoordelijk voor een nieuw milieuschandaal op de Russische toendra. Het bedrijf heeft giftig afval, met onder andere zware metalen en zwavelzuur, laten weglopen. Dat kwam via het grondwater, beken en de Charajelach-rivier in het Pjasino-meer terecht. Vorige week lekte ruim 44 ton vliegtuigbrandstof weg uit een pijplijn van Nornickel op zo’n 100 kilometer buiten Norilsk.