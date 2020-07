Burgemeester Seoul dood gevonden

De burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is dood aangetroffen. Park Won-soon was door zijn dochter als vermist opgeven, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De dood van de 64-jarige komt ruim een dag nadat een voormalige ambtenaar van de stad een klacht tegen hem had ingediend, mogelijk over aanranding. Park gold als kansrijk kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2022. De burgemeester van Seoul wordt vaak beschouwd als de machtigste gekozen functie in het land, na die van president.

Nadat hij als vermist was gemeld, begon de massaal ingezette politie meteen te zoeken naar de burgemeester van de metropool van bijna 10 miljoen inwoners. Daarbij werden ook drones gebruikt.

Volgens de dochter liet hij in een boodschap een soort ‘laatste woorden’ achter. Zijn mobiele telefoon was uitgezet. Park werd in 2011 als onafhankelijke kandidaat voor het eerst tot burgervader gekozen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.