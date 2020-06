Burgemeester Seattle wil demonstranten uit ‘autonome zone’

Burgemeester Jenny Durkan van de Amerikaanse stad Seattle heeft de demonstranten die een deel van een wijk bezet houden opgeroepen te vertrekken. Actievoerders die protesteren tegen politiegeweld en racisme hebben ongeveer twee weken geleden een ‘autonome zone’ ingesteld in de wijk Capitol Hill in het centrum van de stad.

„Het is tijd dat mensen naar huis gaan”, zei burgemeester Durkan over de autonome zone. „We kunnen mensen die er vreedzaam willen protesteren en bijeenkomen nog steeds onderbrengen. Maar de impact op bedrijven, inwoners en de gemeenschap is nu te groot.”

De bekendmaking volgt op een schietincident in het gebied afgelopen weekend waarbij een dode en een gewonde vielen. De schietpartij zou niets te maken hebben gehad met de demonstraties en de daders sloegen op de vlucht. Toen politiemensen na een melding zaterdag naar de plek toe wilden, hielden demonstranten hen onder dreiging van geweld weg bij de plek.

De politie trok zich op 8 juni terug uit een bureau in het gebied, nadat de demonstranten de buurt bezetten. Durkan stelde dat agenten weer hun intrek gaan nemen in het gebouw, maar noemde nog geen datum waarop dat zal gebeuren.

In heel de VS vinden protesten plaats sinds de dood van de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis, die een aantal weken geleden stierf nadat een witte agent minutenlang een knie op zijn keel hield.