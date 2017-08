Burgemeester Rockport meldt dode door orkaan Harvey

Burgemeester Charles J. Wax van de Texaanse kustplaats Rockport heeft zaterdag bekendgemaakt dat in zijn gemeente een dode is gevallen door de orkaan Harvey. De persoon kwam om het leven doordat brand was ontstaan in een woning. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen nadat de cycloon afgezwakt het land was ingetrokken. Wax gaf geen verdere details.

De gouverneur van Texas Greg Abbott had vlak daarvoor laten weten dat hem nog geen berichten over dodelijke slachtoffers hadden bereikt. Hij benadrukte dat het gevaar zeker niet is geweken. De storm, die tot dusver vooral huishield in de kuststreek, laat volgens de weersvoorspellingen plaatselijk in totaal 100 tot 125 centimeter regen kletteren. De burgemeester van Houston Sylvester Turner verwacht de komende dagen een „waterballet” van 60 tot 90 centimeter.

Abbott zei tijdens een persconferentie dat de staat Texas in nog twintig andere regio’s - het waren er al dertig - tot rampgebied heeft verklaard en 1800 militairen heeft ingezet voor zoek- en reddingsoperaties. Dat gebeurt onder meer met helikopters. De soldaten zullen ook helpen bij het opruimen van de puinzooi. De overheid treft voorbereidingen voor het uitdelen van drinkwater en voedsel in de zwaarst getroffen gebieden.

Harvey raakte ook de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico flink. Het personeel van meer dan honderd productieplatforms werd geëvacueerd en de helft van de boorinstallaties stilgelegd. De aanvoer van ruwe olie verminderde daardoor met ongeveer een kwart, ofwel zo’n 430.000 vaten per dag. De dagelijkse levering van aardgas nam af met ruim 23 miljoen kubieke meter.