Burgemeester Charles J. Wax van de Texaanse kustplaats Rockport heeft zaterdag bekendgemaakt dat in zijn gemeente een dode is gevallen door toedoen van de orkaan Harvey. De persoon kwam om het leven doordat brand was ontstaan in zijn of haar woning. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen nadat de cycloon afgezwakt het land was ingetrokken. Wax gaf geen verdere details.