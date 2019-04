Burgemeester prijst Parijse brandweer

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft donderdag op een speciale bijeenkomst voor het stadhuis onder anderen de brandweerlieden geprezen die het vuur in de Notre-Dame hebben bestreden. Ze riep de menigte op tot „wederopbouw en eensgezindheid”.

De openbare bijeenkomst was ter ere van de mensen die zich maandag en dinsdag met succes hebben inspannen om te voorkomen dat de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame de Paris tijdens een enorme brand helemaal verloren ging. Kunstwerken uit het kerkgebouw zijn gered en de brand is kundig bestreden. Daarmee is de instorting van vitale delen van het bouwwerk op het nippertje voorkomen. De brandweerlieden kregen een ovatie van de toeschouwers.

Het is onduidelijk hoe lang het kerkgebouw gesloten blijft. Mogelijk wordt een houten ‘noodkathedraal’ voor de Notre-Dame gezet. Hidalgo heeft zich bereid verklaard een deel van het plein voor de kerk daar beschikbaar voor te stellen. De wederopbouw zou zeker 5 jaar gaan duren.