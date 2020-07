Burgemeester Portland bespoten met traangas bij demonstratie

De burgemeester van de Amerikaanse stad Portland is woensdagavond door politieagenten met traangas bestookt tijdens een ontmoeting met demonstranten. Die protesteerden tegen politiegeweld en de inzet van federale troepen in Amerikaanse steden in opdracht van president Donald Trump.

Beelden lieten zien dat de Democratische burgemeester Ted Wheeler een veiligheidsbril en een gezichtsmasker droeg en weggeleid werd van een menigte terwijl om hem heen traangaspatronen en vuurwerk explodeerden.

"Ik ga niet liegen - het prikt; het is moeilijk om adem te halen", vertelde Wheeler aan The New York Times. "En ik kan je met 100 procent eerlijkheid zeggen dat ik niets zag dat deze reactie uitlokte."

"Dit is een flagrante overreactie van de kant van de federale agenten", zei Wheeler tegen de Times. "Dit is een regelrechte stadsoorlog."

Duizenden demonstranten gingen woensdagavond de straat op, volgens NBC-partner KGW8, na een reeks eerdere protesten aangewakkerd door de gewelddadige dood in mei van de zwarte Amerikaan George Floyd.

De politie van de stad zei dat demonstranten fakkels en brandbommen in het federale gerechtsgebouw hadden gegooid, waardoor kleine branden waren ontstaan. De demonstranten werden gesommeerd zich onmiddellijk te verspreiden.

Wheeler is niet populair bij veel demonstranten in Portland omdat de stadspolitie zelf ook traangas had gebruikt om protesten te beëindigen.

Terwijl hij woensdagavond door de menigte liep, riepen mensen om zijn ontslag en riepen "Traangas Teddy", aldus de Times.