Burgemeester noemt bompakket daad van terreur

Burgemeester Bill de Blasio van New York beschouwt het sturen van explosief materiaal naar CNN als een „daad van terreur”. Dat zei hij tijdens een persconferentie.

„Wat we hier vandaag zagen was een poging tot terroriseren. Dit is duidelijk een daad van terreur gericht op het intimideren van onze vrije pers en de leiders van dit land.”

Het doel van een dergelijke actie is de samenleving te terroriseren. Blasio sprak van een,,zeer verontrustend incident". De situatie is volgens hem onder controle en er is momenteel geen concreet gevaar dat er nog meer doelen worden getroffen in New York. Toch wordt de aanwezigheid van de politie in de stad vergroot.

Na de ontdekking van een verdacht pakket werd op woensdagochtend (lokale tijd) het Time Warner-gebouw in New York, waar het Amerikaanse televisiestation CNN is gevestigd, ontruimd. Volgens de politie is het pakket veilig uit het gebouw gehaald en wordt het nu grondig onderzocht. Volgens de politie lijkt het om een pijpbom te gaan. Ook zou een envelop met wit poeder in het pakket zijn gevonden.

Blasio sprak van een „pijnlijke tijd voor onze natie”. „Er is veel haat in de lucht”.