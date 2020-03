De burgemeester van New York, Bill de Blasio, wil dat het Amerikaanse leger de stad komt helpen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens hem heeft het leger „buitengewone medische capaciteiten” die zijn stad nu goed kan gebruiken.

De grootste stad van de VS heeft te maken met een snel toenemend aantal besmettingen. Het aantal ligt nu net onder de duizend mensen. New York is daarmee een van de zwaar getroffen regio’s in de VS.