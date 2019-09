Burgemeester New York stapt uit presidentsrace

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, is uit de race gestapt om de presidentskandidaat voor de Democraten voor 2020 te worden. Dat maakte hij bekend tijdens een televisieoptreden bij MSNBC.

De 58-jarige burgemeester kondigde in mei aan te willen meedoen aan de voorverkiezingen van de Democratische Partij met zijn campagne voor de werkende Amerikanen. Hij was toen de 24e Democraat die de uitdager wilde worden van de zittende president Donald Trump.

De Blasio noemde de tegenvallende peilingen als reden om met zijn campagne te stoppen. Hij zou landelijk kunnen rekenen op minder dan 1 procent van de stemmen en zelfs in New York kreeg de burgemeester weinig steun. „Ik ben later begonnen dan ik had gewild”, noemde hij als een mogelijke reden.