Burgemeester New Orleans gelast evacuatie

De burgemeester van New Orleans, Mitch Landrieu, heeft vrijdag opdracht gegeven voor de evacuatie van mensen in sommige delen van de stad en bovendien een avondklok ingesteld. Hij nam die besluiten wegens de nadering van tropische storm Nate. Die groeit boven de Golf van Mexico naar verwachting uit tot een orkaan voordat hij in het zuiden van de VS aan land komt.

De avondklok is in de nacht van zaterdag op zondag van kracht. De staten Alabama, Florida, Louisiana en Mississippi hebben de noodtoestand uitgeroepen. Nate zorgde in Midden-Amerika voor grote wateroverlast en aardverschuivingen met zeker 22 doden tot gevolg. De storm gaat vrijdagavond (lokale tijd) voor overlast zorgen op het Mexicaanse schiereiland Yucatán, met toeristische trekpleisters als Cancún en Playa del Carmen.