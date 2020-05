Burgemeester Moskou wil maatregelen versoepelen

De Moskouse burgemeester Sergej Sobjanin wil de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus in zijn stad geleidelijk gaan versoepelen. De situatie in de Russische hoofdstad met bijna 12 miljoen inwoners is volgens hem enigszins gestabiliseerd in de laatste weken. President Vladimir Poetin sprak woensdag zijn steun uit voor Sobjanins voornemens.

Sobjanin zegt dat industriële bedrijven hun activiteiten vanaf 12 mei weer mogen opstarten. Om de beperkingen in de dienstensector op te heffen, is het nog te vroeg. Dat zou volgens Sobjanin kunnen leiden tot een nieuwe besmettingsgolf. De burgemeester riep de Moskovieten op om voorlopig zoveel nog mogelijk binnen te blijven.

Moskou geldt als de voornaamste infectiehaard in Rusland. Woensdag steeg het totale aantal vastgestelde besmettingen in Rusland naar 165.929. Al vier dagen op rij ligt het gemelde aantal nieuwe besmettingen boven de tienduizend. De Russische autoriteiten meldden tot en met woensdag 1537 doden.

Moskou is tevens het kloppend hart van de Russische economie. Die heeft een zware klap gekregen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de daaropvolgende maatregelen. Minister van Economische Ontwikkeling Maxim Resjetnikov meldde woensdag dat de economische activiteit in Rusland 33 procent lager ligt dan voor de virusuitbraak.