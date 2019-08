Burgemeester Mogadishu overleden door aanslag

De burgemeester van de Somalische hoofdstad Mogadishu is donderdag overleden door de verwondingen die hij opliep bij een aanslag op 24 juli. Burgemeester Abdirahman Omar Osman raakte toen gewond nadat een zelfmoordterrorist zich opblies in het stadhuis. Sinds 25 juli lag Osman in een ziekenhuis in de Qatarese hoofdstad Doha.

Zeker zeven mensen kwamen eerder al om het leven door de aanslag. De aanslagpleger blies zichzelf vlakbij het kantoor van Osman op. De terrorist wist ongezien langs de beveiliging in het gebouw te glippen. Kort voor de aanslag was VN-gezant James Swan nog in het gebouw geweest.

Osman was eerder minister van Handel in Somalië. Hij was sinds 12 januari 2015 de burgemeester van Mogadishu.