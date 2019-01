Burgemeester Mexico vermoord vlak na aantreden

Een paar uur na zijn aantreden is een burgemeester in het zuiden van Mexico vermoord. Meerdere aanvallers openden op nieuwjaarsdag het vuur op Alejandro Aparicio in de stad Tlaxiaco kort nadat hij zijn ambtseed had afgelegd, aldus de lokale de officier van justitie.

Nog eens vier mensen raakten gewond bij de aanslag. Een verdachte werd gearresteerd. Het motief was vooralsnog onduidelijk.

Mexico lijdt onder een golf van geweld. Van januari tot november vorig jaar werden meer dan 26.000 mensen gedood in het Latijns-Amerikaanse land. Verantwoordelijk zijn vaak drugskartels, die vechten voor marktaandeel en de controle over smokkelroutes. Steeds vaker worden lokale politici het doelwit van de misdaadsyndicaten.