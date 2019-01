Burgemeester Londen: trek brexit in

Nu de brexitdeal is verworpen, zou Groot-Brittannië het hele brexitbesluit moeten intrekken. Dat is „de enige verstandige optie”, zei de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, een van de belangrijkste tegenstanders van de brexit. Hij wil dat „het Britse volk de laatste stem krijgt, met de mogelijkheid om in de Europese Unie te blijven”.

De Britse premier Theresa May stuurde in maart 2017 een brief naar de Europese Unie, waarmee zij artikel 50 van het EU-verdrag activeerde. Dat artikel gaat over uittreding. Vanaf dat moment kregen de Britten en de EU twee jaar de tijd om een akkoord te bereiken. Die termijn verloopt op 29 maart van dit jaar. Na die dag zijn de Britten automatisch geen EU-lid meer, maar Londen mag dat besluit eenzijdig intrekken. Khan wil dat premier May dat doet.