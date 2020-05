Burgemeester Florence zoekt weldoeners voor behoud kunstschatten

Italiaanse kunststeden die afhankelijk zijn van toerisme, staan op de rand van de financiële afgrond door de uitbraak van het coronavirus. Daarvoor waarschuwt de burgemeester van Florence Dario Nardella in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Volgens hem hebben de steden dringend behoefte aan giften.

De kunstschatten, zoals die in het Uffizi-museum, worden volgens Nardella bedreigd nu de gemeenten in crisis zijn. „We zijn op de knieën gedwongen”, zegt hij. Florence is tientallen miljoenen euro’s misgelopen als gevolg van de corona-uitbraak. „49 miljoen euro minder aan overnachtingen, 18 miljoen euro aan toeristenbustickets en 15 miljoen euro aan museuminkomsten”, aldus de burgemeester.

Hij roept rijke kunst- en cultuurliefhebbers op om te doneren „aangezien de regering met nog geen euro over de brug is gekomen”. Daarvoor heeft Nardella een wereldtour gepland. Die begint in China, „dat zich tot nu toe het meest solidair heeft getoond” met zijn stad, en gaat dan naar New York, Los Angeles, Japan, Hongkong, Taiwan, India, Londen, Berlijn en Parijs. Investeringsbank Morgan Stanley en enkele Russische weldoeners zouden al een bijdrage hebben gegeven.

Op 3 juni heropenen de musea in Florence, waarvan het historische centrum op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Ook Rome, Venetië en andere toeristische Italiaanse steden voelen de gevolgen van de coronacrisis.