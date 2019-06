Burgemeester Davidi van Sderot: We leven hier in een permanent oorlogsgebied

Zijn stad behoort tot een van de bekendste van Israël. Tegen wil en dank, want Sderot komt vooral in het nieuws als het onder raketvuur vanuit de Gazastrook ligt. Burgemeester Alon Davidi: „Wij staan in de frontlinie.”

Het interview moet tussen de vele bedrijven door. Een bezoek aan Christenen voor Israël, een spreekbeurt in Dordrecht en een ontmoeting met parlementariërs in Den Haag. Alon Davidi is voor het eerst in Nederland en wil zijn tijd optimaal gebruiken.

Ja, Sderot is vaak negatief in het nieuws, beaamt de Joodse burgervader die sinds zes jaar de scepter over de Joodse stad van circa 25.000 inwoners zwaait. Een paar weken geleden haalde zijn woonplaats de krantenkoppen nog, toen Palestijnen vanuit de Gazastrook meer dan 700 raketten op Israëlische dorpen en steden afschoten. Sderot ligt op een steenworp afstand van Gaza, en de inwoners leven onder dagelijkse dreiging.

Davidi heeft ermee leren leven. Hij woont al 23 jaar in Sderot. Maar wennen doet het nooit, benadrukt hij in de lobby van zijn hotel in Amsterdam. „Er zijn twee raketten vlak bij mijn huis terechtgekomen. Een muur werd volledig vernield; alle ruiten waren gesprongen. Het is echter niet zozeer de angst om geraakt te worden, maar vooral de posttraumatische stress die veel inwoners na verloop van tijd opbreekt. We hebben soms maar 10 seconden om te rennen voor ons leven als het luchtalarm gaat. Wij staan in de frontlinie en leven permanent in een oorlogsgebied.”

Hij vertelt over zijn dochtertje dat nog nauwelijks naar buiten durft. Dat liefst elke nacht bij haar ouders in bed slaapt. „Als we in een park gaan wandelen, houdt ze zich stijf aan ons vast. Maar ook in huis is ze soms helemaal versteend als ze een ongewoon geluid hoort. De afgelopen tijd ging het juist wat beter, maar na de laatste beschietingen kwam alles weer terug.”

Na de jongste gevechtsronde waarschuwde de leider van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad, Ziad al-Nakhala, dat dit slechts de opmaat was naar een regelrechte oorlog met Israël, deze zomer. Daar is Davidi ook bang voor. „Alles wijst erop dat we heel dicht bij een grote militaire operatie in Gaza zijn. Hamas dicteert op dit moment de situatie en beheerst onze levens. Die realiteit moeten we veranderen; de balans moet weer in het voordeel van Israël doorslaan.”

Een nieuw gewapend conflict zal het onderliggende probleem echter niet oplossen, erkent de burgemeester. „We zullen er alleen een periode van relatieve rust mee winnen, zoals dat na alle vorige oorlogen is gegaan. Zelfs het omverwerpen van het Hamasbewind zal niet helpen, want dan zullen andere extremisten de macht overnemen. We moeten ervoor zorgen dat de banden tussen radicale organisaties in de Gazastrook en Iran worden doorgesneden en de aanvoer van wapens wordt gestopt. Want Teheran trekt uiteindelijk aan de touwtjes en bepaalt wat er bij onze buren gebeurt.”

Davidi is tevreden met het beleid van de Israëlische premier Netanyahu. „De regering doet wat ze kan om onze veiligheid te waarborgen. Maar ook zij kan niet na elke raketbeschieting de levens van duizenden Israëlische militairen op het spel zetten en een nieuwe oorlog ontketenen. Tegelijkertijd ben ik als burgemeester van Sderot verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn burgers. Dus ik zal er bij de overheid altijd op blijven hameren om méér te doen.”

Sderot verlaten is voor Alon Davidi geen optie. „Israël is Israël. Er is geen andere plaats om naartoe te gaan. Ashkelon en Ashdod liggen ook regelmatig onder vuur. En daarna is Tel Aviv aan de beurt. En Jeruzalem. Het is belangrijk om hier te blijven en te laten zien dat we ons niet door terreur laten verjagen.”