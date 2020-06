Burgemeester Brugge in eigen stad neergestoken en gewond

De burgemeester van het Belgische Brugge is zaterdag kort na het middaguur in zijn stad neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een verdachte aan. Volgens Belgische media gaat het waarschijnlijk om een cliënt van burgemeester Dirk De fauw, die ook advocaat is.

De steekpartij vond plaats in het oosten van Brugge. De 62-jarige eerste burger werd in zijn hals gestoken, maar is niet in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht door zijn chauffeur en zijn toestand is stabiel. De verdachte zou volgens Belgische media een psychiatrisch verleden hebben.