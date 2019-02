Burberry trekt sweater met strop terug

Het Britse kledingconcern Burberry heeft een omstreden sweater met strop uit de collectie gehaald. De bruine hoodie waarvan de koordjes eruit zagen als een strop werd afgelopen zondag geshowd op de Londen Fashion Week. Al direct na de show trok nota bene een van de modellen, Liz Kennedy, van Burberry aan de bel. Pas dinsdag trok ontwerper Riccardo Tisci van Burberry het boetekleed aan. Hij verontschuldigde zich voor de ontstane situatie, zo schrijft Fox News.

„Hoewel het ontwerp geïnspireerd was op een maritiem thema, besef ik dat het ongevoelig was. Het was nooit mijn bedoeling om iemand van streek te maken. We hebben het stuk uit de collectie gehaald. Ik zal ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt.”

Topman Marco Gobbetti heeft inmiddels gesproken met Kennedy en benadrukt dat Burberry zijn verontschuldigingen aanbiedt.