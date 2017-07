Bundeswehr doet Kohl uitgeleide

Met een muzikale ceremonie op het Domplein de Duitse stad Speyer is zaterdagavond een eind gekomen aan de openbare plechtigheden rond de begrafenis van de Duitse staatsman Helmut Kohl. Het muziekkorps van de Bundeswehr speelde na de uitvaartmis in de kathedraal van de oude stad onder meer een treurmars. De met een Duitse vlag bedekte kist van Kohl stond op het plein tijdens het militaire en muzikale afscheid. Kohl wordt in besloten kring begraven op de begraafplaats van de kerk.

De christendemocraat Kohl regeerde de Bondsrepubliek als bondskanselier van 1982 tot 1998. Hij was een overtuigd Europeaan en werd eerder op zaterdag in het Europees Parlement geëerd door talrijke (ex-)wereldleiders. De lijkkist lag daar onder de Europese vlag. Hij is de eerste die wordt geëerd met een speciale Europese uitvaartplechtigheid. Hij overleed 16 juni op 87-jarige leeftijd.