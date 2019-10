Bultrugwalvis in de Theems dood

Een bultrugwalvis die sinds afgelopen weekend in de Theems in Londen zwom, is dood, meldt de BBC. De betrokken hulpdienst liet weten dat het zoogdier dinsdag op een zandplaat langs de rivier werd gevonden en niet meer kon bewegen. „Het is erg triest om een bultrug op deze manier aan te treffen”, zei een woordvoerder.

De walvis is vermoedelijk in de Theems terechtgekomen door een coördinatiefout die het dier maakte. De walvis trok afgelopen weekend veel bekijks in Londen.

De walvis was volgens de Port of London Authority (PLA) tussen de vijf en tien meter lang. In 2006 zwom er ook een walvis in de Theems. Deze ging toen dood vanwege een gebrek aan voedsel.