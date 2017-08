Bultrug ramt boot en verwondt toeristen

Een bultrug heeft voor de Australische oostkust een toeristenboot geramd en meerdere passagiers verwond. De toeristen vlogen door de kracht van de botsing uit hun stoel toen de walvis tegen de 8,5 meter lange boot zwom, meldden lokale media.

Twee van hen verloren het bewustzijn door de impact, anderen liepen snijwonden op aan het hoofd en sommigen hadden botbreuken opgelopen. Niemand had in eerste instantie in de gaten wat de boot had getroffen, zei de kapitein tegen het Australische persbureau AAP. Iedereen lag „meteen op de grond”. Pas daarna zagen ze de walvis weg zwemmen. Een dergelijk ongeluk komt zelden voor, zei kapitein Oliver Galea.