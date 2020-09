Bultrug neemt ‘verkeerde afslag’ en komt uit in krokodillenrivier

Een bultrug heeft bij Australië „de verkeerde afslag” genomen en zwemt nu in een rivier vol met krokodillen in het noorden van het land. Volgens experts is dat niet eerder voorgekomen. Zij denken dat de walvis bezig was aan zijn jaarlijkse migratieroute toen die met zeker nog twee soortgenoten per ongeluk de rivier inzwom.

De twee andere bultruggen hebben de weg naar zee inmiddels gevonden. Maar één walvis met een geschatte lengte van 16 meter is zeker 30 kilometer landinwaarts gezwommen. „Het is iets wat we nooit eerder hebben waargenomen, niet alleen in het Noordelijk Territorium, maar in heel Australië. Het is echt heel ongebruikelijk”, zegt mariene ecoloog Carole Palmer tegen omroep ABC.

Volgens Palmer is het onduidelijk „waarom deze walvissen de verkeerde afslag namen” bij de noordkust. Ze gaat ervan uit dat de walvissen op weg waren naar het zuiden richting Antarctica.

Hoewel in de rivier ook zoutwaterkrokodillen zwemmen verwachten biologen niet dat het tot een confrontatie komt tussen hen en de bultrug. Behalve als de bultrug in ondiep water terechtkomt en eventueel aanspoelt op een oever. Dan is het volgens Palmer wel een „gemakkelijke prooi” voor de reptielen.