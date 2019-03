Bulgarije onderzoekt bezoek moskeeschutter

De Australiër die verantwoordelijk zou zijn voor het bloedbad in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën, blijkt vorig jaar ook een bezoek te hebben gebracht aan Bulgarije. De autoriteiten in dat Oost-Europese land willen opheldering over wat de man toen precies heeft gedaan en stellen een onderzoek in.

De vermeende moskeeschutter bezocht Bulgarije van 9 tot 15 november. Hij wilde toen naar eigen zeggen historische locaties bezoeken en de geschiedenis van het land bestuderen, zegt een Bulgaarse aanklager. Die maakte bekend dat wordt uitgezocht of de Australiër de waarheid vertelde of dat hij „andere doelen” had.