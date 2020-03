Bulgarije en Zweden melden eerste sterfgeval door coronavirus

Bulgarije en Zweden hebben een eerste sterfgeval als gevolg van het nieuwe coronavirus gemeld. In Sofia overleed een 66-jarige vrouw door een hevige longontsteking die het gevolg was van het virus. In een academisch ziekenhuis aan de rand van Stockholm overleed een oudere patiënt door het virus volgens de berichten van het hospitaal. Deze patiënt had al gezondheidsproblemen voor die het virus opliep.

Zweden verbiedt samenkomsten van meer dan vijfhonderd mensen, zo is woensdag bekendgemaakt. In Europa zijn al rond de 740 mensen aan de gevolgen van het nieuwe virus overleden, circa honderd van hen buiten Italië.