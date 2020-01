Bulgaarse milieuminister stapt op na aanklacht wanbeheer

De Bulgaarse minister van Milieu, Neno Dimov, is vrijdag aangeklaagd voor opzettelijk wanbeheer van de watervoorziening voor de stad Pernik in het westen van het land. Dat hebben aanklagers vrijdag bekendgemaakt. Dimov heeft ontslag genomen nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht.

Dimov riskeert acht jaar gevangenisstraf wegens het toestaan van het leveren van water aan de industrie, terwijl het waterreservoir bij de stad de enige bron van drinkwater is voor de 70.000 inwoners. Hij zou op de hoogte zijn geweest van het watertekort.

De bewindsman werd donderdag in hechtenis genomen, nadat hij was ondervraagd over de chronische watertekorten in Pernik.

Premier Borissov heeft zijn ontslag aanvaard, melden de autoriteiten in een verklaring zonder verdere details te geven.

Pernik kampt al ongeveer twee maanden met strenge en voortdurende waterbeperkingen. Velen verwijten Dimov dat hij onvoldoende heeft gedaan om het probleem te voorkomen. De regering heeft het hoofd van de plaatselijke watervoorziening inmiddels ontslagen wegens slecht beheer en waterverspilling door verouderde waterleidingen.