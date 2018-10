Bulgaarse journaliste Marinova vermoord

De Bulgaarse tv-journaliste Viktoria Marinova (30) is dood aangetroffen op een afgelegen plek aan de Donau in de buurt van haar woonplaats Roese. De politie zei zondag in de lokale media dat ze is verkracht en op brute wijze vermoord.

De journaliste en presentatrice werkte voor de zender TVN. Ze hield zich onder meer bezig met een onderzoek naar corruptie en misbruik van geld van de Europese Unie. De recherche zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat Marinova om het leven is gebracht wegens haar werkzaamheden.

Europarlementariërs, onder wie de Nederlandse Sophie in ‘t Veld (D66) via Twitter, vroegen aandacht voor deze zaak. Het is al de derde moord op een Europese journalist in een jaar tijd. Daphne Caruana Galizia uit Malta werd in oktober 2017 het slachtoffer van een bomaanslag. De Slowaakse reporter Jan Kuciak werd in februari doodgeschoten in gezelschap van zijn vriendin.