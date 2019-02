Bukele wint verkiezingen El Salvador

Nayib Bukele Ortez (37) wordt de nieuwe president van El Salvador. Hij heeft volgens de kiesautoriteit een onoverbrugbare voorsprong op de kandidaten van de twee grote gevestigde partijen.

„Dit is een historische dag voor ons land. El Salvador heeft vandaag het tweepartijensysteem vernietigd”, jubelde Bukele in hoofdstad San Salvador, waar hij vroeger de burgemeester was. Honderden aanhangers zwaaiden daar met vlaggen en dansten op straat om de overwinning van hun kandidaat te vieren.

Bukele had meer dan de helft van de stemmen nodig om de verkiezingen al in de eerste ronde te winnen. Hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, is dat hem volgens de kiesautoriteit gelukt. Hij kreeg volgens de voorlopige uitslag ongeveer 54 procent van de stemmen.

Zijn tegenstanders Carlos Calleja van de rechtse ARENA-partij en Hugo Martínez van de linkse FMLN hebben hun nederlaag toegegeven. Hun partijen domineerden lange tijd de politiek in het Centraal-Amerikaanse land. Veel kiezers lijken ontevreden te zijn over hun onvermogen corruptie en geweld terug te dringen.

El Salvador is een van de gewelddadigste landen op aarde. Er worden jaarlijks 51 moorden gepleegd per 100.000 inwoners. „Het is eerlijk gezegd eng om alleen de straat op te gaan. Je weet nooit wat je kan overkomen”, zei de negentienjarige Gabriela Solorzano bij een stembureau in de hoofdstad tegen persbureau AFP. Zij bracht voor het eerst haar stem uit en hoopte dat de winnaar voor meer veiligheid zorgt. „Er is nu zo veel geweld.”

Bukele,een ex-lid van de FMLN, beloofde werk te maken van corruptiebestrijding. Hij heeft eerder voorgesteld met steun van de Verenigde Naties een internationale commissie op te tuigen die corruptie aan moet pakken. Ook wil hij meer geld uitgeven aan onderwijs.