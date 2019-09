Buitenstaanders door in verkiezing Tunesië

Twee politieke buitenstaanders gaan door naar de tweede ronde van de Tunesische presidentsverkiezingen. De kiescommissie meldt dat hoogleraar Kaïs Saïed en mediamagnaat Nabil Karoui de meeste stemmen kregen bij de eerste ronde van de stembusgang.

In totaal deden zondag 26 kandidaten mee aan de eerste ronde van de verkiezingen, onder wie politieke zwaargewichten als de premier. Saïed kreeg 18,4 procent van de stemmen, Karoui 15,6 procent. De mediamagnaat is opgepakt in de aanloop naar de verkiezing en zit nog vast. Hij wordt onder meer beschuldigd van witwassen.

De kandidaat van de islamitische partij Ennahda eindigde als derde, met 12,9 procent van de stemmen. De uitslag wordt gezien als een politieke aardverschuiving in het land. Daar kwam acht jaar geleden na grootschalige protesten het regime ten val van de autocratische leider Zine al-Abidine Ben Ali.